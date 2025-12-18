Lkw dreht Kia mit Anhänger um – schwerer Unfall auf der A1

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der A1: Hinter der Anschlussstelle Barsbüttel in Fahrtrichtung Norden sind ein Lastwagen und mehrere Autos zusammengestoßen. Eine Person wurde verletzt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr ereignete sich der Unfall gegen 17.14 Uhr. Ein weißer Sattelzug mit polnischer Zulassung kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem schwarzen Kia, der einen Anhänger mit einer Raupenmaschine zog. Der Kia wurde quer vor den Lkw geschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung an der Mittelleitplanke zum Stehen.

In der Folge wurden zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, die sich zwischen dem Auflieger des Lkw und der Mittelleitplanke befanden: ein schwarzer Mazda sowie ein grauer Seat mit niederländischer Zulassung. Trümmerteile und deutliche Reifenspuren verteilten sich über die Fahrbahn.

Eine leicht verletzte Person wurde vom Rettungsdienst in einem Rettungswagen versorgt. Die Feuerwehr Barsbüttel sicherte die Unfallstelle, die Polizei sperrte zwei Fahrspuren vollständig und leitete den Verkehr über eine verbleibende Spur am Unfallort vorbei. Trotzdem staute sich der Verkehr zeitweise bis zum Autobahnkreuz Hamburg-Ost auf rund fünf Kilometer.

Neben der Feuerwehr Barsbüttel waren ein Rettungswagen sowie mehrere Funkstreifenwagen im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache. (rei)