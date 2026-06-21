Linken-Chef Jan van Aken tritt ab: „Man kriegt nicht mehr mit, wie normales Leben geht“

Jan van Aken (65) tritt nach zwei Jahren von der Parteispitze der Linken zurück. Wie sich das für ihn anfühlt, erzählt er im Interview.

Nach zwei Jahren an der Parteispitze der Linken ist für Jan van Aken Schluss. Im Interview blickt der 65-Jährige auf seine Zeit als Co-Linken-Chef zurück, spricht über seine Erfahrung im Bundestag und erzählt, wie er über den Norden denkt.

Die Nachricht, sich im Juni nicht mehr als Parteivorsitzender aufstellen zu lassen, kam unvermittelt. Und sie kam sicherlich überraschend, kehrte mit Jan van Aken und Ines Schwerdtner an der Doppelspitze ein ungewohnter Erfolg der Linken zurück. Die Rückkehr in den Bundestag 2025, ein deutlicher Mitgliederzuwachs und weiterhin steigender Zuspruch vor allem bei den Jüngeren.

Mitte April erklärte er, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiterzumachen. Was genau dahintersteckt, darüber möchte van Aken in der Öffentlichkeit nicht reden. Kurz vor dem Bundesparteitag vom 19. bis 21. Juni 2026 in Potsdam lässt der gebürtige Schleswig-Holsteiner im shz-Interview aber offen seine bisherige Zeit in der Spitzenpolitik Revue passieren.

Anzeige

Was er über die vergangenen zwei Jahre als Parteivorsitzender denkt, wie seine Beziehung zum Norden aussieht und wie er die Linken in Schleswig-Holstein einschätzt, die es seit 2012 nicht mehr in den Landtag geschafft haben.

Herr van Aken, Sie sind in den letzten Tagen Ihrer Funktion als Parteivorsitzender. Was überwiegt gerade: Wehmut, dass es nicht weitergeht, oder Stolz?

Anzeige

Also, ich bin ja nun katholisch aufgewachsen, und Stolz ist ja eine Todsünde, aber ich bin schon ein bisschen stolz. An dem Erfolg der vergangenen Jahre waren viele beteiligt, aber ich glaube, ich habe meinen Anteil daran.

Relativ kurzfristig haben Sie Ihre Entscheidung verkündet, nicht weiterzumachen. Der Gesundheit zuliebe. Besteht Grund zur Sorge?

Anzeige

Nee, gar nicht. Ich kenne das seit Jahren. Ich habe das dadurch im Griff, dass ich Stress reguliere. Im vergangenen Herbst dachte ich, das alles hinzubekommen. Irgendwann im Frühjahr aber war klar: In diesem Job schaffe ich das nicht. Wenn ich jetzt aufhöre, dann mache ich mir um mich gar keine Sorgen.

Und wie geht es Ihnen jetzt – gesundheitlich und auch emotional?

Gesundheitlich: Ich merke schon, dass dieser Job echt anstrengend und fordernd ist. Ich habe früher einmal gesagt, man kann jeden Job in 40 Stunden machen. Das sage ich jetzt nicht mehr. Da wurde ich eines Besseren belehrt. Und emotional: eine Mischung. Einerseits habe ich mich auf vier Jahre als Parteivorsitzender eingestellt, und das hätte ich auch gerne gemacht. Andererseits freue ich mich wahnsinnig auf die Entlastung.

Über die Art, wie Ihr Aus an der Parteispitze kommuniziert wurde, soll es innerhalb der Partei Kritik gegeben haben. Können Sie das nachvollziehen?

Es ging darum, dass schon an dem Tag, nachdem ich das gesagt habe, Luigi Pantisano seinen Hut für den Parteivorsitz in den Ring geworfen hat, was wir unterstützt haben. Das hat für Kritik gesorgt, und das kann ich total verstehen. Das nehme ich auf meine Kappe. Ich hatte ein bisschen gedrängt, damit die Mitglieder nicht das Gefühl haben, führungslos zu sein. Aber da hätte man noch zwei Tage Luft dranlassen müssen. Menschen haben mir auch gesagt: „Mensch Jan, wir hatten überhaupt keine Zeit zu trauern“.

„Menschen merken es, wenn sich Politiker gekünstelt geben“

Sie und Ihr Co, Ines Schwerdtner, haben von Anfang an die Bundestagsdiäten kritisiert und sich selbst limitiert. Einen Teil spenden Sie. Kommt da Ihre katholische Erziehung durch?

Nee, das hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ich hab so viele Privilegien als Abgeordneter; man muss eigentlich nicht mehr mit dem wirklichen Leben in Kontakt kommen. Und ich finde, wenn man überhaupt nicht mehr mitkriegt, wie normales Leben geht, dann dreht man auch ein bisschen ab.

Ich habe mich selbst dabei ertappt. Ich fahre immer mit meinem Rad, und eines Morgens gab es Nieselregen, und ich dachte: Rufst du dir doch lieber den Fahrdienst. Als Pflegerin im Krankenhaus kann ich nicht den Fahrdienst rufen, da muss ich trotzdem durch den Nieselregen zur Arbeit fahren. Um diese Realität der Menschen im Land mitzukriegen – dazu gehört auch ein Durchschnittsgehalt.

Fehlt es der Spitzenpolitik also an Lebenserfahrung?

Das würde ich nicht pauschalisieren. Ich glaube, es gibt Spitzenpolitiker, die wirklich nicht mehr wissen, was los ist. Zum Beispiel Friedrich Merz. Von ihm habe ich immer dieses Bild im Kopf, wie er in seinem Privatflugzeug nach Sylt fliegt und wirklich nicht weiß, wie es den Leuten unten geht. Wie der die Menschen beschimpft und erniedrigt. Das kannst du nur tun, wenn du überhaupt nicht weißt, wie es ist, alleinerziehend mit zwei Kindern zu sein und trotzdem einen Job zu haben.

Woran machen Sie fest, dass Merz die Menschen im Land beschimpft?

Na ja, diese ganze Lifestyle-Teilzeit-Rhetorik. Die Unterstellung, dass Leute einfach blaumachen, wenn sie eine Krankschreibung einreichen. Ich finde, das sind alles Beschimpfungen von hart arbeitenden Menschen.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat zuletzt öffentlich gesagt, dass er es für sinnvoll halte, die Bundestagsdiäten nicht zu erhöhen. Das sei eine Frage der Glaubwürdigkeit.

Die Union steht unter Druck. Sie weiß ja, dass sie die hohen Vermögen nicht antastet. Und sie weiß, dass die ganz große Mehrheit der Menschen eine Vermögensteuer haben möchte. Stattdessen will die Union das Geld bei denen holen, die eh kaum etwas haben. Deswegen müssen sie irgendwie die Gemüter beruhigen. Die Sache mit den Diäten ist für sie keine Frage der Glaubwürdigkeit, sondern ein Vernebelungsversuch in letzter Sekunde.

Jan van Aken, bald Ex-Parteivorsitzender der Partei Die Linke picture alliance/dpa | Fabian Sommer





In einem Podcast-Interview vor gar nicht so langer Zeit haben Sie mal über das „Theater in der Politik“ gesprochen. Können Sie ausführen, was Sie genau damit meinen?

Die allermeisten Abgeordneten im Bundestag spielen Abgeordnete. Also, die haben ein Bild vor Augen, wie ein Abgeordneter sein muss. Die reden dann so komisch, ziehen sich so komisch an und tun so komische Dinge, weil sie glauben, Abgeordnete tun das. Angela Merkel hat das zum Beispiel nicht gemacht. Ich glaube, deswegen war sie so beliebt. Sie hat eben nicht versucht, irgendwen oder irgendetwas darzustellen, sondern sie war einfach sie selbst. Die Menschen merken es, wenn sich Politiker gekünstelt geben.

Sie sind auch Bundestagsabgeordneter. Spielen Sie also auch diese Rolle?

Ich versuche schon immer, so zu sein und so zu reden, wie ich am Küchentisch reden würde. Abgeordnete spielen – das liegt mir so gar nicht.

Der „echte Norden“, Zusammenhalt der Linken und Daniel Günther

Als Hamburger sind Sie ja mit dem Norden noch eng verbunden. Aber haben Sie auch zum „echten Norden“, wo Sie geboren und aufgewachsen sind, noch einen Bezug?

Also, ich bin in Glinde aufgewachsen, und das war schon immer mehr Speckgürtel von Hamburg als „echter Norden“. Ich gehöre aber zu der Generation, die Fahrradtouren durch die holsteinische Schweiz gemacht hat und an Pfingsten mit Mopeds nach Amrum gefahren ist. Ich liebe den Norden, aber er ist mir immer noch ’n bisschen kalt. Ich bin eigentlich 2000 Kilometer zu weit nördlich geboren. Ich brauche es wärmer.

Weil Sie vorhin den Nieselregen erwähnten: Da müssten Sie doch eigentlich abgehärtet sein als echter Norddeutscher, oder?

Ja, das sagen immer alle. Und ich sage dazu: Alter, ich habe jetzt 65 Jahre Regen hinter mir. Ich habe genug Regen für mein ganzes Leben gehabt. Ab jetzt möchte ich Sonne.

Und wie sehen Sie die Entwicklung Ihrer Partei in Schleswig-Holstein? Das Land zählt nicht zur absoluten Linken-Hochburg …

Absolute Hochburg nicht, aber auch nicht schlecht. In Kiel sind wir ziemlich gut aufgestellt. Westdeutsche Flächenländer waren noch nie unsere große Stärke. Aber ich gehe davon aus, dass wir bei der nächsten Landtagswahl in Schleswig-Holstein auch wieder drin sind. Mit dem SSW, mit dem ich mich politisch gut verstehe, haben wir starke Konkurrenz. Aber von dem Boom, den Die Linke seit anderthalb Jahren bundesweit hat, profitiert auch Schleswig-Holstein.

In den jüngsten Umfragen (April 2026) liegt die Linke in SH bei 6 Prozent. Das ist noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (12 Prozent, Juni 2026).

Das liegt daran, dass wir im Moment noch stärker in den großen Städten sind. Und die Großstädte in Schleswig-Holstein sind nicht die größten Großstädte.

Beim Landesparteitag im Januar wurde von Ihren Kollegen in SH der Zusammenhalt beschworen. Den haben Sie bei Ihrer Kandidatur 2024 auch sehr deutlich betont. Hat Die Linke ein Problem mit ihrer inneren Geschlossenheit?

Das gilt ja für alle Parteien, dass man als Partei immer ein gewisses Spektrum repräsentiert. Ich glaube, von unseren rund 126 000 Mitgliedern gibt es kein einziges, das jedes Wort in unserem Grundsatzprogramm richtig findet. Man hat da einfach unterschiedliche Meinungen. Jetzt ist es so, dass die Linken natürlich mit sehr viel Leidenschaft um ihre Positionen ringen, weil sie Überzeugungstäter sind. Aber ich finde, wir haben das in den vergangenen anderthalb Jahren total gut hingekriegt, diese Diskussionen konstruktiv zu führen.

Daniel Günther hat zuletzt erneut Offenheit für eine Zusammenarbeit zwischen CDU und den Linken gezeigt. Gemeint hat er damit den Unvereinbarkeitsbeschluss und die Lage im Osten. Hat er damit aber auch die Tür für eine mögliche Zusammenarbeit in Schleswig-Holstein geöffnet?

Dort, wo es darum geht, die AfD von den Schalthebeln der Macht fernzuhalten, muss man eben auch miteinander sprechen. Das meint Daniel Günther, und das finde ich richtig. Daniel Günther geht es dabei nicht um Schleswig-Holstein, wenn er das sagt. Günther geht es um Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Er würde niemals selbst mit uns zusammenarbeiten. Das ist mir recht. Aber ich habe ja auch mal ein halbes Jahr in Thüringen in der Fraktion gearbeitet. Und Die Linke hat einen Ministerpräsidenten gestellt, war aber in einer Minderheitsregierung (Anm. d. Red.: 2014, Bodo Ramelow). Für einen Haushalt brauchten wir die CDU, das war aber immer so ein bisschen verschämt.

„Der Markt regelt einen Scheiß“

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Bedrohungen unserer Zeit?

International: die Kriege. Da geht die größte Bedrohung im Moment von den USA und Russland aus. Und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt innerhalb Deutschlands ist die Mieten- und Wohnungskrise die größte Bedrohung. Wenn die Menschen sich ihr Zuhause nicht mehr leisten können und nicht mehr sicher sein können, dass sie in ihrem Zuhause auch bleiben können, macht das eine Gesellschaft völlig kaputt.

Die Mieten? Nicht die Milliardäre?

Also, das Spannende ist ja: Seit wann steigen die Mieten in Deutschland denn so stark? Das war Mitte der Finanzkrise 2008/2009, als dann plötzlich diese ganzen Milliarden- und Billionenbeträge weltweit neue Investitionsmöglichkeiten gesucht haben. Und plötzlich sind Mietwohnungen auch hierzulande als Investitionsobjekte entdeckt worden. Seitdem sind die Mietpreise radikal durch die Decke gegangen. Und das ist nicht richtig. Also, mit unserem Zuhause, mit unserem Grundrecht auf Wohnen darf man nicht spekulieren. Das ist für mich schon die größte Ungerechtigkeit und gefährdet den Zusammenhalt.

Das klingt nach Kapitalismuskritik. Die hört man sonst eher von Ihrer Kollegin Ines Schwerdtner oder von der Fraktionsvorsitzenden Heidi Reichinnek.

Ich finde, dass Kapitalismus ein Problem ist. Weil der Markt einen Scheiß regelt. Überall da, wo es Probleme gibt, versagt der Markt komplett. Das wissen auch alle. Und im Grundgesetz steht das Wort Kapitalismus nicht. Das Grundgesetz regelt, dass wir demokratisch verfasst sind, aber wie wir wirtschaften, steht da nicht. Wir brauchen viel mehr Wirtschaft, die das Allgemeinwohl im Auge hat, oder zumindest das der eigenen Angestellten, wie Genossenschaften.





Die linken Positionen werden von vielen Menschen abgelehnt, weil sie als Reichen-Schreck und damit auch als Investitionskiller gelten. Was würden Sie diesen Menschen entgegnen?

Na ja, war Helmut Kohl ein Investitionsschreck? Bis 1997 gab es unter ihm die Vermögensteuer, und es hat diesem Land nicht geschadet. Und dieselbe Hetze wurde doch auch gegen den Mindestlohn betrieben. Als der eingeführt wurde, hieß es: „Wenn der Mindestlohn kommt, wird das ganze Handwerk pleitegehen, Friseure können dichtmachen, und es wird einen riesigen Wirtschaftseinbruch geben.“ Und dann kam der Mindestlohn, und natürlich ist nichts davon passiert. Man muss diese ganze Propaganda von den Profiteuren der Ungerechtigkeit nicht glauben.

„Freue mich jetzt aufs Ausschlafen und meinen Garten“

Bis zum Ende Ihres Mandats 2029 bleiben Sie Bundestagsabgeordneter. Zuvor waren Sie schon einmal im Bundestag und 2017 freiwillig ausgetreten. Dem Vernehmen nach auch wenig wehmütig. Warum sind Sie 2025 zurückgekehrt?

Der Partei verbunden war ich die ganze Zeit. Und aus dem Bundestag bin ich damals raus, weil ich finde, dass es eine Mandatszeitbegrenzung braucht. Dieser Job verändert einen kontinuierlich und nicht zum Besseren. Deswegen ist es gut, wenn die Leute immer wieder mal so einen Reality-Check haben. Ich war erst acht Jahre im Bundestag, dann war ich acht Jahre draußen. Jetzt bin ich wieder vier Jahre drin, und dann war es das.

Dann war’s das – ganz sicher?

Ich freue mich auf die Rente. Ich bin jetzt gerade 65 geworden. Als ich geboren wurde, war das das Renteneintrittsalter. Ich finde das auch richtig. Ich merke es auch in meinem Körper.

2024 haben Sie angekündigt, dass Sie „Vorsitzender einer Linken werden möchten, die sich mit den unanständigen Reichen anlegt, die unbequem ist, die mutig ist und die auch mal gegen den Strom schwimmt“. Waren Sie all das?

Das müssen andere beurteilen.

Was würde Ihre Kollegin Ines Schwerdtner darauf antworten?

Sie würde mit revolutionärer Freundlichkeit antworten, und ich würde ihr glauben. Wir sind wirklich ein super Team, und das gehört zu den Dingen, die ich beim Rückzug vermissen werde.

Mit Ihnen und Frau Schwerdtner kam auch ein deutlicher Aufschwung in die Partei. Haben Sie Sorge, dass ohne Sie in der Parteispitze der Erfolg der Linken wieder nachlassen könnte?

Nein. Ich bin fest davon überzeugt, dass es nie nur an einer Person hängt. Ich habe da eine Rolle gespielt, aber am Ende ist es immer das Zusammenspiel von ganz vielen. Sorgen mache ich mir keine. Auch, weil Ines Schwerdtner weitermacht, und die weiß, was sie tut. Ich habe so gerne mit ihr zusammengearbeitet. Dass man auf einer Führungsebene so unfassbar vertrauensvoll und uneitel miteinander arbeitet, ist extrem selten.

Worauf freuen Sie sich jetzt am meisten, in der „Zeit danach“?

Ausschlafen (lacht). Und tatsächlich auch wieder mehr in meinem Gemüsegarten arbeiten zu können. Gemüse ist mein Sport. Ich bin ein schlechter Gärtner, aber es macht Spaß. Am Ende soll ja schon mal eine Kartoffel oder eine Tomate dabei rausspringen. Aber im Moment kämpfe ich wieder mit den Schnecken – und die gewinnen. Also mal gucken, ob das in diesem Jahr mit dem Gemüse noch was wird. Aber bald habe ich ja wieder etwas mehr Zeit.

Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.