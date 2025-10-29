Linienbus kippt um: Großeinsatz bei Hamburg – sieben Fahrgäste verletzt

In Pinneberg ist es am Mittwochmorgen zu einem Großeinsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr gekommen. Dort war ein Linienbus zu dicht an einen Graben geraten und dann umgekippt.

Zu dem Einsatz kam es gegen 7.45 Uhr an der Datumer Chaussee. Aufgrund der gemeldeten Lage rückten sieben Rettungswagen, zwei Notärzte sowie zahlreiche Feuerwehrkräfte an. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein mit sieben Insassen besetzter Bus hinter einem Baustellenbereich beim Wiedereinscheren in den rechten Grünstreifen geraten und dann umgekippt.

Pinneberg: Fahrgäste durch eingeschlagene Scheibe befreit

Laut einem Feuerwehrsprecher gestaltete sich die Rettung der Passagiere problematisch, weil der Linienbus auf der Seite der Türen zum Liegen kam. Die sieben Fahrgäste wurden dann über eine von den Rettern eingeschlagene Scheibe befreit. Alle waren laut Polizei leicht verletzt, sie wurden von Sanitätern betreut.

Das könnte Sie auch interessieren: Schulklasse und Schwangere an Bord: Busse kollidieren in Hamburg – mehrere Verletzte

Die Datumer Chaussee wurde für rund eine Stunde gesperrt. Dadurch kam es zu Behinderungen auch auf den umliegenden Straßen. Mehr als 50 Rettungskräfte waren im Einsatz. Inzwischen wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Ein Abschleppdienst wird den havarierten Bus bergen.