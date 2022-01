Am späten Montagabend hat es für die Feuerwehr in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Großeinsatz gegeben. Ein Gewerbekomplex an der Hafenstraße stand in Vollbrand – ein asiatischer Lieferservice brannte völlig aus.

Die Rettungskräfte wurden um 23.45 Uhr alarmiert. In einem China-Lieferservice war ein Feuer ausgebrochen, auch eine Dachdeckerei und eine angrenzende Lagerhalle wurden durch die Flammen beschädigt. In der Halle befanden sich mehrere Fahrzeuge, die jedoch von dem Mieter rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten.

Mölln: Gewerbekomplex auf Hafengelände in Flammen

Nach etwas mehr als vier Stunden war der Brand gelöscht. Der Sachschaden beträgt etwa 250.000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Feuergräfenstraße voll gesperrt. Nach Angaben der Integrierten Regionalleitstelle in Bad Oldesloe waren insgesamt etwa 60 Feuerwehrleute im Einsatz.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Ratzeburg, wie es zu dem Brand kommen konnte. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (04541) 8090 zu melden. (paul/dpa)