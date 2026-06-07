Lieferdienst überschlägt sich und landet auf dem Dach – Krankenhaus

In Ahrensburg hat sich am späten Sonntagnachmittag ein Opel Corsa aus bisher ungeklärter Ursache überschlagen, bei dem es sich wohl um einen Lieferdienst für Essen handelte. Er kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei bestätigte der MOPO am Abend den Unfall, der sich in der Straße „Brauner Hirsch“ auf Höhe des Ahrensburger Tennisclubs ereignet hat. Der rote Opel Corsa überschlug sich aus bisher ungeklärter Ursache und landete auf dem Dach.

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Ein Reporter vor Ort sprach von einem Lieferdienst, auf den Fotos ist eine Tasche von „Lieferando“ zu sehen. Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin konnte der Polizei-Lagedienst nicht machen, wohl aber zu seiner oder ihrer Verletzung: Die Person kam mit leichten Schnittwunden an der Hand in ein Krankenhaus. (prei)