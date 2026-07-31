St. Peter-Ording ist bekannt für seinen langen Sandstrand. Was hat der Urlaubsort noch zu bieten? Wir testen es in unserem Urlaubs-Check.

Strandkörbe am Strand von St. Peter-Ording laden zum Verweilen ein. Im Hintergrund steht ein Pfahlbau am Nordseestrand – das Merkmal des Urlaubsortes. Svea Carlsen

St. Peter-Ording ist eines der beliebtesten Urlaubsziele im Norden Deutschlands. Doch was bietet ein Urlaub in dem Ort, mitten im Nationalpark Wattenmeer an der Nordsee?

1. Was ist das Besondere an St. Peter-Ording?

„St. Peter-Ording gibt dir eine Leichtigkeit und gleichzeitig Demut vor der Natur“, schwärmt Carolin Kühn, Abteilungsleiterin der Tourismus-Zentrale SPO. Der Urlaubsort liegt an der Westspitze der Halbinsel Eiderstedt direkt an der Nordsee.

Anzeige

„Besonders spektakulär ist es, den Sonnenuntergang am Strand aus einem Strandkorb heraus zu beobachten“, sagt sie. Das Schauspiel aus Licht und Wolken am weiten Horizont sei auch für Einheimische jedes Mal faszinierend.

Die WochenMOPO 31/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • CSD: Wie Hamburger den Hass gegen queere Menschen erleben • Na dann: Prost! Fünf Biergärten für Top-Wetter • 16 Seiten Sport mit St.-Pauli-Poster: Mit diesem Team gehen die Kiezkicker ins Rennen • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Hamburg feiert seine Braukunst

Für Urlauber gibt es in St. Peter-Ording für jedes Bedürfnis einen eigenen Ort – entspannt in den Dünen, sportlich bei einer Fahrradtour am Deich oder gemütlich bei einem Cocktail und Live-Musik in einer Strandbar.

Anzeige

Tina F. aus Bayern ist für einen Kuraufenthalt in St. Peter-Ording und nutzt die Mittagspause für ein Sonnenbad bei den Dünen am Strand. Svea Carlsen

Die Weitläufigkeit und Ruhe von St. Peter-Ording weiß auch die deutsche Musikszene zu schätzen. „Wincent Weiß, Johannes Oerding, BAP oder Fury in the Slaughterhouse kommen her, um ihre Songs zu schreiben oder Touren zu planen“, verrät Kühn. Im Hotel „Strandgut“ gibt es ein Tonstudio und nebenan im „Dünenhuus“ einen Proberaum. Im Anschluss findet häufig ein Auftaktkonzert vor nur 200 Zuschauern statt. „Wer Karten ergattern möchte, muss da schnell sein“, sagt sie.

2. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in St. Peter-Ording?

Anzeige

Eine Attraktion ist am Strand schon von Weitem zu sehen: die Pfahlbauten. Die dreizehn Gebäude beherbergen Badeaufsicht, Sanitäranlagen und Gastronomie. Über die einen Kilometer lange Seebrücke gelangen Besucher über die Salzwiesen zum vorgelagerten Strand.

Kilometerlange Spaziergänge am Deich führen die Besucher bis zum Leuchtturm im Ortsteil Böhl. „Da begegnet einem kilometerweit kein Mensch“, weiß Kühn. Urlauber könnten so den Blick in die Natur des Nationalparks Wattenmeer genießen.

3. Was bietet St. Peter-Ording für die Freizeit?

„Wind- und Kitesurfen, Kitebuggy-Fahren, Strandsegeln, Beachvolleyball, Ausritte am Strand oder Fahrradfahren“, zählt Kühn die Sportangebote an insgesamt fünf Strandabschnitten auf. Im Sommer finden auch Wettkämpfe statt, begleitet von Events am Strand.

Im Westküstenpark können Urlauber die Seehundaufzuchtstation besuchen. Im Ortsteil Bad steht die Dünen-Therme mit Gesundheits- und Wellnesszentrum. „Für Saunaliebhaber ist die Strandsauna genau das Richtige“, empfiehlt Kühn.

4. Ist St. Peter-Ording ein Urlaubsort für Familien?

„An der Erlebnispromenade gibt es generationenübergreifende Angebote, damit die Großeltern dort mit ihren Enkeln spielen können“, sagt Kühn. Das „Erlebnishuus“ bietet neben Basketball- und Spielplätzen auch einen großen Indoor-Bereich zum Toben, Basteln und Spielen. So ist für jedes Wetter Programm möglich – und das mit Strandblick.

An der Erlebnispromenade gibt es mehrere Spielplätze mit verschiedenen Geräten und Klettermöglichkeiten. Svea Carlsen

Die DLRG bietet am Strand kostenlose Armbänder für Kinder an, bei denen die Eltern über einen Code ihre Kontaktdaten hinterlegen können. „So können verlorene Kinder schnell ihre Eltern wiederfinden“, erklärt Kühn.

5. Wie teuer ist St. Peter-Ording?

Urlauber zahlen in St. Peter-Ording vier Euro pro Tag (für Kinder unter 18 Jahren in Begleitung kostenlos) für eine Kurkarte und können damit anschließend kostenlos den Ortsbus und das „Erlebnishuus“ nutzen. Zudem ist bei vielen Veranstaltungen am Strand sowie an der Promenade der Zutritt kostenlos. In puncto Essen und Getränke gibt es vom preiswerten Imbiss bis zum exklusiven Restaurant eine Auswahl für jedes Budget.

Die Kosten für eine Übernachtung variieren stark: Im August kostet eine Nacht in einer Ferienwohnung um die 160 Euro, während Gäste im Oktober rund 100 Euro bezahlen. „Es gibt auch viele Ferienunterkünfte in den Randgebieten, die etwas günstiger sind“, weiß Kühn.

Das Zentrum im Ortsteil Bad bietet viele Geschäfte zum Stöbern und Shoppen. Svea Carlsen

6. Ist St. Peter-Ording für Senioren geeignet?

Bei der Tourismuszentrale können sich Menschen mit eingeschränkter Mobilität Rollstühle speziell für den Strand buchen. Barrierefreie Stege bieten einen direkten Zugang zum Strand – den Strandabschnitt Ording können Gäste sogar mit dem Auto befahren und dort direkt parken. Viele Restaurants bieten einen barrierefreien Zugang, so auch die Strandbar „54 Grad“ in einem Pfahlhaus mit Rampen und einem Aufzug. „Der Dünenwald hat eine heilende Luft mit vielen Nordic-Walking-Strecken“, erzählt die Abteilungsleiterin für Touristik.

St. Peter-Ording kurz zusammengefasst

St. Peter-Ording bietet eine Weite, in der sich Urlauber verlieren können. Vom Trubel an der Promenade bis zur Ruhe in den Dünen und Naturschutzgebieten finden Touristen ein breites Spektrum an Aktivitäten, aus denen sie wählen können. Dabei finden sowohl Familien als auch Senioren das passende Urlaubsprogramm. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)