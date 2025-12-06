Lenkradschloss eingerastet? Auto gerät auf Gegenfahrbahn und stößt frontal gegen Lkw

Schockmoment in Escheburg bei Lübeck: Ein VW-Fahrer ist auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal in einen Lkw gekracht. Möglicherweise war das Lenkradschloss während der Fahrt eingerastet.

Gegen 14 Uhr ist es am Samstagnachmittag auf dem Stubbenberg in der Gemeinde Escheburg bei Lübeck zu dem Crash gekommen. Im Ausgang einer Rechtskurve ist ein VW Sharan auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Beim VW soll das Lenkradschloss eingerastet sein

Nach Informationen eines Reportes vor Ort soll bei dem VW der Motor ausgegangen und daraufhin das Lenkradschloss eingerastet sein. Dadurch wäre es unmöglich gewesen, den Wagen zu lenken. Die Polizei Lübeck konnte das auf MOPO-Anfrage jedoch nicht bestätigen.

Die Feuerwehr Escheburg ist vor Ort im Einsatz gewesen und hat die Unfallstelle gesichert sowie Trümmerteile von der Straße geräumt. Nach Angaben der Polizei ist niemand zu Schaden gekommen.

Der VW wurde abgeschleppt. Der Lkw-Fahrer konnte nach der Bergung des Pkw seine Fahrt fortsetzen. Für die Aufräumarbeiten war die Straße für etwa eine Stunde gesperrt. (kl)