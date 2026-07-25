Auf Balkons und in Gärten in Schleswig-Holstein wird immer mehr klimafreundlicher Strom mit Stecksolargeräten erzeugt. Betreiber der Geräte müssen diese aber anmelden – dafür gelten Fristen.

Balkonkraftwerke lassen sich mit wenigen Handgriffen am Balkon, an der Fassade oder auf dem Garagendach installieren. (Archivbild) Frank Hoermann/SVEN SIMON

Mieter und Eigentümer in Schleswig-Holstein haben im ersten Halbjahr 2026 Tausende Balkonkraftwerke neu in Betrieb genommen. Im Bundesland wurden 8530 Balkonkraftwerke mit einer Bruttoleistung von zwölf Megawatt angeschlossen, teilte eine Sprecherin des Umweltministeriums mit.

„Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum 9186 Anlagen mit elf Megawatt Leistung.” In Hamburg waren es laut Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur im ersten Halbjahr 1858 steckfertige Solaranlagen mit 2,4 Megawatt Leistung.

Energiebedarf wird zu Hause gedeckt

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„Balkonkraftwerke sind Teil der Bürgerenergie, also Erneuerbare zum Mitmachen, und damit DNA der Energiewende in Schleswig-Holstein. Zur Jahreshälfte wurde in Schleswig-Holstein mehr Leistung installiert als im Vorjahr”, teilte Schleswig-Holsteins Staatssekretär für Energiewende, Joschka Knuth, mit.

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Das sei ein gutes Zeichen: Der Energiebedarf könne häufiger direkt zu Hause gedeckt werden. Balkonkraftwerke zeigen seinen Angaben zufolge, dass die Energiewende ein Gemeinschaftsprojekt sei. „Zusammen machen wir uns unabhängig von fossilen Importen und damit unabhängig von der fossilen Preiskrise.”

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Solarmodule auf Terrasse und Balkon

Balkonkraftwerke bestehen unter anderem aus Solarmodulen, die Mieter und Eigentümer etwa an Balkonen, auf Terrassen und in Gärten anbringen. Die Steckersolargeräte erzeugen aus Sonnenenergie Strom, der in das Wohnungsnetz oder bei Überschuss in das öffentliche Netz fließt. Wer über ein solches Gerät verfügt, muss weniger Strom vom Energieversorger beziehen.

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Betreiber von Stecksolargeräten müssen diese innerhalb eines Monats in dem sogenannten Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur anmelden. Die Zahlen sind ungenau, nach früheren Angaben der Bundesnetzagentur sind mehr Anlagen installiert als im Register aufgeführt. (dpa/mp)