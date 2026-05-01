Radfahrerin von E-Bus überrollt: leiser Tod auf Sylt

Am Donnerstagabend ist es auf der Nordseeinsel Sylt zu einem tragischen Unfall gekommen: Eine Radfahrerin wurde beim Überqueren der Straße von einem elektrischen Linienbus erfasst. Die Polizei hält es für möglich, dass der Antrieb beim Unfall eine Rolle spielte.

Gegen 18 Uhr fuhr ein Linienbus auf der Landstraße 24 auf Sylt in Richtung List. An einer Ampel kurz vor der Halstestelle Westerheide/ Blidsel kam es dann zu einem tragischen Unfall.

Der im Vergleich zu Verbrennern sehr leise E-Bus erfasste eine Fahrradfahrerin, die gerade vom Radweg aus die Straße überqueren wollte. Laut Polizei könnte sie den Bus nicht nur übersehen, sondern auch überhört haben.

Radfahrerin auf Sylt stirbt noch an der Unfallstelle

Zum Unfallhergang hieß es von der Polizei weiter, dass die Bedarfsampel zum Unfallzeitpunkt für die Radfahrerin rot gezeigt habe. Die 87-Jährige starb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort.

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Die Landstraße 24 musste für fünf Stunden gesperrt werden. Der Busfahrer befand sich nach dem Unfall unter Schock und musste psychologisch betreut werden. (kla)