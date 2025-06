Leiche treibt in der Elbe – Ermittlungen laufen

Schrecklicher Fund in der Elbe: Am Dienstagabend wurde bei Haselau (Kreis Pinneberg) eine leblose Person im Wasser entdeckt – kurz darauf bestätigte die Polizei den Fund einer Leiche. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an.

In der Elbe bei Haselau (Kreis Pinneberg) wurde am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr eine Leiche entdeckt. Laut eines Reporters vor Ort war die Polizei mit einem Großaufgebot von Helfern anwesend.

Mitte Mai gab es bereits einen Leichenfund in der Elbe

Ein Sprecher der Polizeileitstelle Elmshorn konnte zwar den Leichenfund bestätigen, doch genauere Angaben zu der Person kann die Polizei bislang nicht machen. Bei dem Toten soll es sich – laut eines Reporters vor Ort – um einen Mann in einem Taucheranzug handeln. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Bereits vor wenigen Wochen war bei Laßrönne, in der Nähe Hamburgs, die Leiche eines 50 bis 60-jährigen Mannes am Elbufer gefunden worden.