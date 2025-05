Leichenfund auf Fehmarn: Verdächtiger festgenommen, Details zur Toten

Nach dem Fund einer Frauenleiche auf der Ostseeinsel Fehmarn ist ein 60-Jähriger festgenommen worden. Der Mann aus dem persönlichen Umfeld der Frau werde aktuell zum Geschehen befragt, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Bei dem Opfer handelt es sich demnach um eine 57-Jährige aus dem Kreis Ostholstein.

Ein Passant hatte den Leichnam der Frau am Sonntag gegen 11 Uhr in einem Graben unweit der Bundesstraße 207 entdeckt und die Polizei alarmiert. „Aufgrund der Auffindesituation und der ersten Feststellungen vor Ort gehen die Ermittler von einem nicht natürlichen Tod aus“, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Ein Tötungsdelikt könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Mordkommission ermittelt.

Obduktion am Montag

Nähere Erkenntnisse zur Todesursache erhofft sich die Polizei von einer Obduktion des Leichnams. Die sollte noch im Verlauf des Tages in der Rechtsmedizin in Lübeck erfolgen.

Die Ermittlungen zu den Todesumständen der Frau sowie zu den möglichen Hintergründen des Falls dauern an. Nach Polizeiangaben sind in diesem Zusammenhang weitere Suchmaßnahmen im Umfeld des Auffindeortes nicht ausgeschlossen. (dpa/mp)