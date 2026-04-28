Leiche von Daniel M. in See versenkt? Polizei plant keine weiteren Suchaktionen

Ein Mann aus dem Kreis Pinneberg bleibt verschwunden, die Ermittlungen laufen. Die Polizei prüft weiterhin, ob der Mann Opfer eines Verbrechens wurde.

Nach dem Verschwinden des 35-jährigen Daniel M. im Bereich des Krupunder Sees in Halstenbek (Kreis Pinneberg) plant die Polizei derzeit keine weiteren Sucheinsätze. „Es gibt keine neuen Hinweise”, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Am Montag hatten Einsatzkräfte im Bereich des Sees nach dem Mann gesucht. Dabei sollten nach früheren Angaben auch Spürhunde, Polizeitaucher sowie Drohnen zum Einsatz kommen.

Nach Polizei-Ermittlungen könnte Daniel M. Opfer eines Verbrechens geworden sein

Die Ermittlungen hatten zuvor den Verdacht ergeben, dass der Mann Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte. Der 35-Jährige aus dem Kreis Pinneberg war zuletzt am 15. April abends am Krupunder See gesehen worden. Vor seinem Verschwinden soll er sich mit einer Gruppe gestritten haben. Möglicherweise sei der Mann gegen seinen Willen weggebracht worden, hieß es von der Polizei.

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Den Angaben zufolge ist der 35-Jährige etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hat kurze, dunkle Haare, einen Kinn- sowie Oberlippenbart und trägt mehrere Tätowierungen. (dpa/mp)