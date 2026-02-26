Leiche und toter Hund in Bachlauf entdeckt: Ist es eine vermisste 65-Jährige?

Rettungstaucher haben in einem Bachlauf im Landkreis Stormarn eine Leiche und einen toten Hund gefunden. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang mit einer seit Mittwoch vermissten Frau besteht.

Der Fundort der toten Person ist in einem Bachlauf bei Hammoor. Noch sei unklar, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt, sagte eine Polizeisprecherin der MOPO. Der Leichnam sei noch nicht geborgen.

In der Nähe der Leiche wurde den Angaben zufolge ein toter Hund entdeckt. Zuvor hatte das „Stormarner Tageblatt“ online über den Einsatz berichtet.

Leiche gefunden – ist es eine vermisste 65-jährige Frau?

Seit Mittwochnachmittag werde in der Region eine 65-jährige Frau vermisst, die mit zwei Hunden unterwegs war, sagte die Polizeisprecherin. Es liege die Vermutung nahe, dass es sich um ein und denselben Sachverhalt handele.

Einer der beiden Hunde sei in der Nähe gesehen worden. Daraufhin seien Taucher der Lübecker Feuerwehr alarmiert worden. Auf Bildern vom Einsatzort ist zu erkennen, wie Rettungskräfte mit schwerem Gerät wohl Wasser aus dem Bachlauf abpumpen. (dpa/rei)