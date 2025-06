Es ist eine Ankündigung, die für Wirbel sorgt: Christian B. (48), von dem die Staatsanwaltschaft Braunschweig glaubt, dass er die kleine Madeleine McCann ermordet hat, will nach seiner Freilassung in Schleswig-Holstein leben. Der Zeitpunkt rückt nun näher: Am 17. September hat B. seine siebenjährige Freiheitsstrafe wegen Vergewaltigung einer US-Rentnerin (72) abgesessen.