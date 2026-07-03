Lebensmittelwarnung: Essen Sie nicht diesen Schinken!

In einem Schinken wurden Listerien nachgewiesen. Was Verbraucher nun wissen müssen.

Wegen des Nachweises von Listerien ruft die Herstellerfirma Grander Katenschinken und Holsteiner Katenschinken gewürfelt zurück. Grander Katenschinken GmbH/lebensmittelwarnung.de

Wegen des Nachweises von Listerien ruft die Herstellerfirma Grander Katenschinken und Holsteiner Katenschinken gewürfelt zurück.

Betroffen ist Ware der Charge 0826 mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 3. August, 7. August und 14. August, wie die Grander Katenschinken GmbH aus Brunsbek (Kreis Stormarn) mitteilte. Verkauft wurde der Schinken den Angaben zufolge in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Listerien-Erkrankung für Schwangere und Menschen gefährlich

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Eine Listerien-Erkrankung ist vor allem für Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem gefährlich. Anzeichen seien Symptome wie Durchfall oder Fieber, die meist innerhalb von 14 Tagen nach einer Infektion auftreten würden, hieß es auf der Seite lebensmittelwarnung.de über die möglichen Folgen.

Kunden erhalten den Angaben zufolge auch ohne Kassenbon bei Rückgabe des Produkts dort, wo sie es gekauft haben, ihr Geld zurück. (dpa/mp)