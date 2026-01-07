Lebensmittel-Vorräte, alles absichern: Ostseeinsel bereitet sich auf Schneesturm vor

Auf der Ostseeinsel Fehmarn kennen die Menschen heftige Wintereinbrüche. Wegen der exponierten Lage kommt es leicht zu Schneeverwehungen. Jetzt ist wieder ein Schneesturm im Anmarsch.

Bei Oststurm und starkem Schneefall drohen Schneeverwehungen auch auf der Ostseeinsel Fehmarn. Am Freitag wird nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes ein Schneesturm über dem Norden erwartet.

Ostseeinsel bereitet sich auf Schneesturm vor

Nach Einschätzung von Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit Ausfällen im öffentlichen Verkehr kommen. Die Bevölkerung sollte nicht notwendige Fahrten vermeiden, Gegenstände im Freien sichern, sowie den aktuellen Wetter- und Warnmeldungen der offiziellen Stellen folgen. Außerdem sei es sinnvoll, sich mit Lebensmitteln für mindestens drei Tage einzudecken, damit der Wohnbereich während der schwierigen Wetterlage nicht verlassen werden muss.

Das könnte Sie auch interessieren: Winter in Hamburg: Blizzard, Lebensgefahr – Meteorologen warnen vor Extremwetter

„Eigensicherheit hat höchste Priorität“, betont der Bürgermeister. Die Stadt Fehmarn habe alle notwendigen Stellen in Bereitschaft versetzt. (dpa/mp)