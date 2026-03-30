Lebensgefährlich verletzter Mann auf der A7 gefunden: Polizei sucht Zeugen

Vor knapp einer Woche hatten Autofahrer auf der A7 eine erschreckende Entdeckung gemacht: Mitten auf der Autobahn lag ein lebensgefährlich verletzter Mann. Jetzt gibt es neue Details – und die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 28-Jährigen aus Flensburg, gab die Polizei am Montag bekannt. Dieser hatte am vergangenen Dienstag auf der A7 in Richtung Norden zwischen den Ausfahrten Flensburg und Flensburg-Harrislee, kurz vor dem Parkplatz Altholzkrug, mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Fahrbahn gelegen. Gegen 5.40 Uhr hatten Autofahrer ihn gefunden.

Wie kam der 28-Jährige auf die Autobahn?

Der 28-Jährige befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Er kann laut Polizei zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht vernommen werden.

In der Zwischenzeit ist bei der Polizei ein Hinweis auf einen schwarzen Mercedes Vito mit dem Kennzeichenfragment „SL-“ eingegangen. Das Fahrzeug soll gegen 5.15 Uhr mit eingeschaltetem Warnblinklicht etwa 300 bis 400 Meter vor dem Parkplatz Altenkrug auf dem Seitenstreifen gestanden haben. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.

Polizei sucht Zeugen zum gesichteten Fahrzeug auf der A7

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die Angaben zu diesem Fahrzeug machen oder den Hinweis ergänzen können. Der Fahrer dieses Fahrzeugs wird explizit als Zeuge gesucht.

Darüber hinaus bittet die Polizei Personen, die sich in den frühen Morgenstunden im Bereich der A7 zwischen der Anschlussstelle Flensburg und dem Parkplatz Altholzkrug aufgehalten haben und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Insbesondere Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen, Personen oder ungewöhnlichen Situationen können für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Auch Dashcam-Aufnahmen aus dem genannten Zeitraum könnten wichtige Erkenntnisse liefern.

Hinweise nimmt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Nord unter der Telefonnummer 04621 94520 oder per E-Mail an schleswig.pabr@polizei.landsh.de entgegen. (aba)