Lebensgefährlich! Lösten Kriminelle Radmuttern an Rettungswagen?

Das hätte tödlich enden können: Im Kreis Plön wurde wohl an einem Rettungswagen geschraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Rettungskräfte bemerkten während einer Fahrt von Lütjenburg in Richtung Kiel ein ungewöhnliches Geräusch. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass sich mehrere Radmuttern an einem Hinterrad gelöst hatten.

Der Rettungswagen hatte zuvor in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vor der Rettungswache in der Pankerstraße in Lütjenburg gestanden. Ob die Muttern absichtlich gelöst wurden oder ein technischer Defekt vorliegt, ist bislang unklar.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Lütjenburg unter der Telefonnummer 04381/906331 entgegen.