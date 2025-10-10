Wer als Lehrer arbeitet, sollte doch wenig Probleme haben, eine Wohnung zu bekommen. Das hatte sich auch Friderike Klepacz aus Flensburg gedacht und sich ihre Zukunft in Eutin ganz anders vorgestellt. Warum sie mit ihrer Familie seit Monaten auf einem Campingplatz in Preetz wohnt, was sie bei der Wohnungssuche erlebte und wie es nun weitergeht.

Mit ihrer neuen Schule ist Friderike Klepacz ausgesprochen zufrieden. „Die ‚Alma‘ ist wirklich gut“, sagt die Förderschulpädagogin über die Albert-Mahlstedt-Schule in Eutin. Eigentlich könnte die 47-Jährige, die erst spät in den Lehrerberuf gewechselt ist und gerade verbeamtet wurde, mit ihrem Leben richtig zufrieden sein. Gäbe es da nicht ein Problem, das immer akuter wird.