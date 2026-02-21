Knall kilometerweit zu hören: Kran fährt in Hochspannungsleitung – Fahrer gefangen

Der Knall war kilometerweit zu hören: Ein Kran hat am Samstagnachmittag bei einem Windpark in Sankt Margarethen (Kreis Steinburg) eine Hochspannungsleitung getroffen. Der Fahrer ist in seinem Fahrzeug gefangen.

Gegen 13.20 Uhr hörten Augenzeugen drei laute Knallgeräusche: Ein Kranfahrer war in eine Hochspannungsleitung gefahren und hatte sie bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an, konnten den unverletzten Kranfahrer aber bislang nicht aus seinem Fahrzeug befreien. Die Gefahr durch die beschädigte Stromleitung ist zu groß, daher soll das Stromnetz jetzt abgeschaltet werden, um den Mann aus seiner gefährlichen Lage zu befreien.