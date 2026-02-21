mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Kranfahrer ist in die Hochspannungsleitung gefahren und hat sie dabei beschädigt.

Ein Kranfahrer ist in die Hochspannungsleitung gefahren und muss nun befreit werden. Foto: Holstein-Report

  • Sankt Margarethen

Knall kilometerweit zu hören: Kran fährt in Hochspannungsleitung – Fahrer gefangen

Der Knall war kilometerweit zu hören: Ein Kran hat am Samstagnachmittag bei einem Windpark in Sankt Margarethen (Kreis Steinburg) eine Hochspannungsleitung getroffen. Der Fahrer ist in seinem Fahrzeug gefangen.

Gegen 13.20 Uhr hörten Augenzeugen drei laute Knallgeräusche: Ein Kranfahrer war in eine Hochspannungsleitung gefahren und hatte sie bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Das könnte Sie auch interessieren: „Normalerweise überleben Patienten so etwas nicht“: Extrem-OP an jungem Hamburger

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an, konnten den unverletzten Kranfahrer aber bislang nicht aus seinem Fahrzeug befreien. Die Gefahr durch die beschädigte Stromleitung ist zu groß, daher soll das Stromnetz jetzt abgeschaltet werden, um den Mann aus seiner gefährlichen Lage zu befreien.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test