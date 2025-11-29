Lauter Knall, dann brennt ein Kleingarten: Mann schwer verletzt

Nach einem lauten Knall brennt eine Laube in einem Kleingarten in Lübeck aus. Ein Mann wird schwer, eine Frau leicht verletzt. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

In einer Kleingartenanlage in Lübeck ist es zu einem Brand gekommen, bei dem ein 35-jähriger Mann schwer verletzt worden ist. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, meldete eine Anwohnerin in der Nähe des Kleingartens am Freitagabend gegen 22 Uhr einen lauten Knall und Flammen.

Das könnte Sie auch interessieren: Dieses Paar lebte jahrelang in einem VW Golf – das hat es dabei gelernt

Neben dem Schwerverletzten wurde eine 44 Jahre alte Frau leicht verletzt. Die Kleingartenparzelle ist bei dem Brand komplett zerstört worden. Zur Brandursache sowie der Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben. (dpa/mp)