Laster brannte auf A7 bei Hamburg – die Folgen sind fatal

Die A7 bei Großenaspe (Kreis Segeberg) musste am Freitagabend in Richtung Norden für längere Zeit gesperrt werden. Grund war ein aufwendiger Einsatz der Feuerwehr, nachdem dort ein mit Pellets beladener Lkw gebrannt hatte.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Rettungskräfte gegen 19.30 Uhr zur A7 gerufen. In Höhe Großenaspe gerieten die Reifen eines Lkw während der Fahrt in Brand. Durch die Hitze wurde der Silo auf dem Auflieger zerstört, was dazu führte, dass sich tonnenweise Pellets auf mehreren hundert Metern Länge über die Fahrbahn ergossen, bevor der Lkw zum Stehen kam.

Lange Aufräumarbeiten nach Lkw-Brand auf A7

Das Feuer wurde schnell von den Feuerwehrleuten gelöscht, die Aufräumarbeiten dauerten jedoch mehrere Stunden: Die Autobahnbahn musste großflächig gereinigt werden, wofür die Autobahn Richtung Norden zunächst voll gesperrt wurde. Erst später wurden zwei Fahrspuren wieder freigegeben. Rund 50 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.