Ein Transporter fährt auf einen Passat auf – das Auto überschlägt sich, der Fahrer kommt ins Krankenhaus. Der Unfall hat Folgen für den Berufsverkehr.

Ein Unfall auf der A23 bei Kummerfeld hat am Mittwochmorgen im Berufsverkehr zu einem langen Rückstau geführt. Ein Auto hatte sich überschlagen, ein Mann kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Gegen 6 Uhr rückten Polizei, Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg zur Unfallstelle zwischen Pinneberg-Nord und Tornesch in Richtung Norden aus. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen VW Passat im Straßengraben vor. Ein weiteres Unfallfahrzeug stand auf dem Standstreifen. Die beiden Unfallbeteiligten hatten ihre Autos zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig verlassen können und blieben augenscheinlich unverletzt.

Unfall auf A23: Transporter fährt auf Passat auf – Stau

Anzeige

Nach Polizeiangaben fuhr die 34-Jährige mit ihrem Transporter aus noch ungeklärter Ursache auf den Passat auf. Dieser kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Der 25-jährige Fahrer des Passat wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die A23 war in Richtung Norden kurzzeitig gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen abfließen. Zeitweise staute es sich bis vor die Anschlussstelle Pinneberg-Nord.