Langer Stau auf der A1: Überholmanöver misslingt – BMW landet im Graben

Auf der Autobahn A1 in Richtung Norden mussten viele Autofahrer am Donnerstagnachmittag Geduld haben. Kurz vor Bad Oldesloe kam es zu einem Unfall. Ein Pkw landete im Graben, es kam zu einer Vollsperrung und Stau.

Gegen 15.15 Uhr kollidierten 1000 Meter vor der Abfahrt nach Bad Oldesloe ein Ford Nugget und ein BMW wohl infolge einer „Unachtsamkeit beim Überholen“, so ein Polizeisprecher zur MOPO. Der BMW landete neben dem Standstreifen im Graben. Eine Person erlitt eine leichte Handverletzung.

Die Autobahn wurde für 30 Minuten voll gesperrt, danach der linke Fahrstreifen geöffnet. Nach weiteren 30 Minuten war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder normal fließen.