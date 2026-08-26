Mit bis zu 250 km/h sollen mehrere Luxus- und Sportwagen über die Autobahn gerast sein.

Ein gelber Lamborghini auf der Überholspur auf der Autobahn (Archivbild) picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessman

Mehrere Autofahrer haben am Sonntagnachmittag ein mutmaßliches illegales Autorennen auf der A7 bei Oeversee gemeldet. Nach Angaben der Polizei sollen mindestens sieben Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Die Fahrer sollen dabei teilweise mit hoher Geschwindigkeit über den Standstreifen gefahren sein.

Gegen 16.46 Uhr gingen mehrere Notrufe ein. Die Zeugen berichteten von Fahrzeugen, die sich auf der A7 in Richtung Süden ein Rennen liefern sollen. Dabei sollen Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h erreicht worden sein. Zum Überholen sei teilweise auch der Hauptfahrstreifen genutzt worden.

Illegales Rennen auf der A7 mit sieben Pkw

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Nach den bisherigen Zeugenaussagen sollen zwei BMW-SUV, ein 3er-BMW sowie ein Audi beteiligt gewesen sein. Später konnten die Ermittler weitere Fahrzeuge zuordnen. Demnach soll es sich um einen dunkelgrauen BMW X5, einen schwarzen BMW X3, einen etwa zehn Jahre alten Audi A6 Avant mit auffälliger sandfarbener/schwarzer Tarnlackierung und rot umrandetem, vermutlich bulgarischem Kennzeichen, einen dunkelgrauen oder schwarzen Audi Q5 mit Flensburger Kennzeichen, einen hellen Lamborghini, einen schwarzen Porsche 911 sowie einen grauen 3er BMW GT gehandelt haben.

Die Fahrzeuge sollen die A7 an der Anschlussstelle Tarp verlassen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

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Der Verkehrsermittlungsdienst des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Nord hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens übernommen. Die Polizei sucht weitere Zeugen und mögliche Geschädigte. Hinweise nimmt der Ermittlungsdienst unter 04621 9452110 oder per E-Mail an ed.schleswig.pabr@polizei.landsh.de entgegen. (rei)