Während in Hamburg über die Entführung der Blockkinder verhandelt wird, muss sich das Oberlandesgericht in Schleswig-Holstein mit einem anderen Fall herumschlagen. Es geht um Eierlikör – ohne Ei.

Der juristische Streit um den „Likör ohne Ei“ geht in Schleswig-Holstein weiter. picture alliance/dpa | Frank Molter

Darf ein Likör ohne Ei auch „Likör ohne Ei“ heißen? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Mittwoch das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht in einer Berufungsverhandlung.

Das Landgericht Kiel hatte im Oktober 2025 entschieden, dass die Bezeichnung „Likör ohne Ei“ nicht gegen EU-Recht verstoße und nicht irreführend sei. Es handele sich nicht um eine unzulässige „vereinnahmende Anspielung“, sondern lediglich um eine „abgrenzende Anspielung“.

Streit um „Likör ohne Ei“ geht vor der Justiz weiter

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Gegen das Urteil ging der Schutzverband der Spirituosen-Industrie in Berufung, die jetzt verhandelt wird. Der Verband hatte einen kleinen Produzenten aus dem schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) verklagt, der den „Likör ohne Ei“ produziert.

Der Geschäftsführer des Start-ups „Warlich Rum“ hatte sich über die gerichtliche Entscheidung im Oktober gefreut. Er sagte: „Ich glaube an die Mündigkeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern.“ Dass der Rechtsstreit noch so viele Monate weitergehen würde, war ihm damals wohl noch nicht bewusst. (dpa/mp)