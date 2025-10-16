Großalarm: Betrieb im Norden in Flammen – 150 Feuerwehrleute im Einsatz

In Lübeck ist es am Donnerstagmorgen in einem Lackierbetrieb zu einem Großbrand gekommen. Rund 150 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 10.20 Uhr zur Straße Kaninchenborn im Stadtteil Genin gerufen. Von dort wurden schwarzer Rauch und Flammen aus einer Lackiererei gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass es in einem 90 Meter langen und 20 Meter breiten Gebäude brannte.

Feuer in Lübeck: keine Menschen in Gefahr

Weil zunächst unklar war, ob sich noch Menschen in der Halle befanden, und sich das Feuer weiter ausbreitete, wurde Großalarm ausgelöst. Kurz darauf stellte sich heraus, dass keine Personen in Gefahr waren.

Anwohner wurden gebeten, wegen des Qualms Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und dauerten auch am Nachmittag noch an.