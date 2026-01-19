Kurioser Notfall bei Hamburg: Mann will helfen – und wird von Hund und Katze gebissen

Zwei Katzen sollen am Donnerstagabend in Barmstedt (Kreis Pinneberg) von einem Hund angefallen und gebissen worden sein. Und auch ein Mann, der helfen wollte, kam zu Schaden.

Bei dem Versuch, eines der Tiere aus dem Maul des Hundes zu befreien, ist der Mann von Hund und Katze gebissen und an beiden Händen verletzt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei prüft nun, ob es in beiden Fällen derselbe Hund war.

In beiden Fällen wurde der Hund als 50 bis 55 Zentimeter hoch beschrieben. Im ersten Fall soll er den Angaben nach graues oder braunes und eher kürzeres Fell gehabt haben. Im zweiten Fall wurde das Fell als hell und kurz beschrieben.

Hund biss Katze

Den Angaben zufolge war zunächst ein Mann mit seinem angeleinten Hund unterwegs, als dieser plötzlich nach vorn schnellte und mit seinen Zähnen eine Katze fing. Eine Zeugin habe gesehen, dass die Katze fliehen konnte, als der Hund kurz von ihr abließ. Diese versteckte sich daraufhin unter einem Auto.

Der Mann verließ der Polizei zufolge anschließend mit seinem Hund den Ort des Geschehens. Er habe auch nicht angehalten, als er von zwei Frauen auf den Vorfall angesprochen wurde. Etwa 20 Minuten später soll es dann zu dem zweiten Vorfall in einer anderen Straße gekommen sein.

Mann ins Krankenhaus eingeliefert

Dabei soll ein freilaufender Hund hier ebenfalls eine Katze gebissen haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Mann habe gesagt, dass er eingegriffen habe und bei dem Versuch, die Katze aus dem Maul des Vierbeiners zu befreien, von beiden Tieren in die Hände gebissen worden sei. Beide Tiere seien anschließend in unbekannte Richtung weggelaufen. Die Wunden des 38-jährigen Mannes mussten in einer Klinik behandelt werden.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. (mp/dpa)