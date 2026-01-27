Kurioser Einsatz an der Ostsee wegen „Hamburger Männergemütlichkeit“

Eine besorgte Anwohnerin von Fehmarn verständigte am Sonntag die Polizei. Sie machte sich Sorgen um die Gesundheit einer Männergruppe, die sie am Ostsee-Strand beobachtet hatte.

Bei den winterlichen Temperaturen am Strand campieren? Das klingt nicht nach einer guten Idee, dachte sich anscheinend eine Anwohnerin und verständigte die Polizei auf Fehmarn, nachdem sie eine Gruppe von Männern am Weststrand der Insel entdeckt hatte.

Die Beamten schauten nach dem Rechten – und konnten die Anruferin beruhigen. Es handelte sich um einen Fall von „Hamburger Männergemütlichkeit“, wie ein Polizeisprecher erklärte. Fünf Männer aus der Hansestadt hatten sich zum Nachtangeln verabredet und gegen die Kälte mit dicken Klamotten, Schlafsäcken und „ein, zwei erwärmenden Getränken“ geschützt. Fazit von Amts wegen: „Allen ging es gut.“