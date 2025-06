Kurioser Diebstahl: Schwert und Freimaurer-Fahne geklaut

Im Zeitraum vom 25. bis zum 29. Mai 2025 drangen unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Feldstraße in Heide (Kreis Dithmarschen) ein. In der darauffolgenden Nacht vom 29. auf den 30. Mai verschafften sich die Täter erneut Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bei den Taten entwendeten die Einbrecher unter anderem eine schwarz-goldene Decke mit Freimaurerzeichen sowie ein Schwert mit dunkler Scheide. Beide Gegenstände sind auffällig und könnten seitdem irgendwo aufgetaucht sein.

Polizei bittet um Mithilfe

Wer die auf den Bildern abgebildete Decke oder das Schwert wiedererkennt oder Angaben zu deren Verbleib machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 940 oder per E-Mail an Heide.KPSt@polizei.landsh.de bei der Kriminalpolizei Heide zu melden.