Kupferkabel und Metallrohr: Polizei fasst Metalldieb auf frischer Tat

In Bönningstedt (Kreis Pinneberg) ist der Polizei am Sonntag ein mutmaßlicher Metalldieb ins Netz gegangen. Auch zwei mögliche Komplizen konnten gefasst werden.

Zu dem Diebstahl kam es laut Polizei am frühen Sonntagmorgen auf einer Baustelle an der Bahnhofsstraße in Bönningstedt. Die Beamten nahmen noch vor Ort einen 48-jährigen Mann fest – Kupferkabel und Edelstahlrohr waren bereits an einem Lkw mit falschen Kennzeichen abgelegt worden. Zwei weitere Männer konnten flüchten.

Kreis Pinneberg: Metalldieb auf frischer Tat ertappt

Bei der Durchsuchung des Lkw stellten die Ermittler Drogen und ein Einhandmesser sicher. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft Itzehoe an, das Fahrzeug zu beschlagnahmen und ordnete die Durchsuchung des Hostelzimmers an, in dem der Festgenommene wohnte.

Dabei stieß die Polizei auf zwei weitere Männer im Alter von 25 und 44 Jahren. Auch sie sollen an der Tat beteiligt gewesen sein – und wurden festgenommen. Da keine Haftgründe vorlagen, wurden alle drei nach dem Ende der Polizeimaßnahmen entlassen.

Gegen den am Tatort festgenommenen Mann eröffnete die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls, Bandendiebstahls und weiterer Delikte. (doe)