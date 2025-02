St. Peter-Ording: Einsturzgefahr! Bekannte Strandbar wird abgerissen

Aus für ein Wahrzeichen am Strand von St. Peter-Ording! Die beliebte Strandbar 54° Nord steht vor dem Abriss. Rote Warnbojen markieren bereits eine Sicherheitszone rund um das marode Gebäude. Der Zugang ist gesperrt – zu gefährlich für Besucher und Wassersportler. Bald soll es abgerissen werden. Der Neubau ist bereits in Arbeit.

Am Ordinger Strand sperren derzeit rote Warnbojen die Strandbar 54° Nord großflächig ab. Der Grund: Der alte Pfahlbau ist in einem zunehmend schlechten Zustand. Jegliche Gefährdung für Strandbesucher und Wassersportler soll ausgeschlossen werden. Deshalb wurde der Zugang zum Gebäude gesperrt und eine große Sicherheitszone eingerichtet. Die Konstruktion steht bei Flut permanent im Wasser, dadurch verloren die Pfähle sowie das Gebäude an Stabilität.

Strandbar zieht in Neubau – 250 Meter landeinwärts

Im Frühjahr soll das marode Gebäude abgerissen werden. Wann genau, entscheidet die Gemeindevertretung von St. Peter-Ording im März. Bis dahin werden Angebote für den Abriss und die Entsorgung der 450 Quadratmeter großen Gaststätte geprüft.

Das könnte Sie auch interessieren: „Kaum auszuhalten“: Wieder Großeinsatz an der Billstraße – dann wird es eklig

Während der alte Bau bald Geschichte ist, entsteht etwa 250 Meter landeinwärts bereits der Ersatz: Die neue Strandbar 54° Nord. Die Bauarbeiten laufen planmäßig, sodass die Eröffnung pünktlich zur Hauptsaison stattfinden soll.

Getränke können dann in sieben Metern Höhe auf der neuen über 300 Meter großen Terrasse bestellt werden. Möglich machen das 41 Lärchenholz-Rundpfähle. (apa)