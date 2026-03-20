Kuh-Chaos im Norden: 100 Rinder legen Bundesstraße lahm

Nächtlicher Ausflug mit Folgen: Eine große Rinderherde hat im Kreis Dithmarschen für Chaos auf einer viel befahrenen Bundesstraße gesorgt – und Polizei sowie Feuerwehr ordentlich auf Trab gehalten.

In der Nacht zu Mittwoch büxten rund 100 Rinder von einer Weide nahe Hemme aus und liefen auf die Bundesstraße 5 in Richtung Heide. Dort sorgten die Tiere schnell für gefährliche Situationen im Verkehr. Bereits zu Beginn kam es zu zwei kleineren Unfällen – glücklicherweise ohne Verletzte.

Chaos auf Bundesstraße: Polizeisperre hält Rinder auf

Die größte Gefahr: Die Herde bewegte sich weiter in Richtung des Übergangs zur Autobahn 23. Um zu verhindern, dass die Tiere auf die Autobahn gelangen, errichtete die Polizei bei Heide eine Straßensperre mit mehreren Streifenwagen. Mit Unterstützung der Feuerwehr gelang es, einen Großteil der Rinder auf ein Gelände umzuleiten.

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Mehr als 20 Tiere irrten jedoch weiterhin über die Straße und angrenzende Felder. Erst nach mehreren Stunden gelang es, alle Rinder einzufangen. Landwirte halfen dabei, die Tiere nach und nach auf Anhänger zu verladen.

Die Bundesstraße blieb während des Einsatzes voll gesperrt. Erst am Morgen konnte die Strecke wieder freigegeben werden. (mp)