Küstenschutz auf Sylt: Warum die alten Buhnen verschwunden sind

Früher Postkarten-Idyll, heute unsichtbar: Wo sind Sylts markante Holzbuhnen hin? Die alten Pfähle schützten kaum, sorgten für Verletzungen und mussten weichen. Warum der Küstenschutz heute stattdessen auf Sand setzt.

Wer am Sylter Weststrand spazieren geht, sucht den einst so vertrauten Anblick heute meist vergebens: Die markanten Holzpfähle, die über Jahrzehnte wie lange, schwarze Finger in regelmäßigen Abständen in die Nordsee ragten, sind heute vielerorts verschwunden. Nur noch vereinzelte, niedrige Stumpen im Sand zeugen von den sogenannten Buhnen.

Einst waren diese Konstruktionen stumme Zeugen eines jahrhundertelangen Kampfes gegen die Naturgewalten. Ihr Zweck war so einfach wie überlebenswichtig: Küstenschutz. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann man auf Sylt damit, diese Barrieren im Sand zu verankern.

Der Erfolg der Buhnen war sehr begrenzt

Die Idee dahinter klang logisch: Die Buhnen sollten die starke Brandung und die parallel zum Strand verlaufende Strömung brechen. Durch die Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit, so hoffte man, würde die Nordsee weniger Sand vom Strand wegreißen und im Idealfall sogar neuen Sand zwischen den Pfählen ablagern. Über die Jahrzehnte wurden Hunderte dieser Buhnenreihen errichtet, teils aus robustem Eichenholz, teils aus schweren Beton- oder Stahlkonstruktionen.

Heute weiß man jedoch, dass der Erfolg der Buhnen sehr begrenzt war. Gegen die brutale Kraft von schweren Sturmfluten konnten sie den Strand kaum schützen. Im Gegenteil: Ökologisch erwiesen sie sich als Fremdkörper, und mancherorts verursachten sie sogar Verwirbelungen, die den Sandabbau fatalerweise noch verstärkten.

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Zudem stellten die mit scharfkantigen Seepocken bewachsenen Pfähle und verrosteten Stahlkonstruktionen eine erhebliche Verletzungsgefahr für Schwimmer dar. Deshalb setzte der Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) zunehmend auf andere Schutzmaßnahmen und ließ viele alte Buhnen zurückbauen. Die moderne Küstensicherung setzt heute vor allem auf großangelegte Sandvorspülungen.

Die verbliebenen Reihen sind historische Denkmäler

Nur ein paar wenige ausgewählte hölzerne Reihen durften als historisches Denkmal stehen bleiben. Ansonsten prägt nun wieder der natürliche Sandstrand das Bild – und die wenigen verbliebenen Holzreste erinnern an vergangene Küstenschutz-Zeiten. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)