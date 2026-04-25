Küchenbrand in beliebtem Burger-Restaurant im Norden – Feuerwehr im Einsatz

In einem Lokal in Neumünster hat es am Samstagmorgen gebrannt. Betroffen war die Küche des beliebten Burger-Restaurants. Die Feuerwehr löschte.

Das Restaurant „La Gabbia City” an der Schillerstraße neben einem Sportverein und dem Hochseilgarten ist beliebt und gut besucht. Nun ist dort am Samstagmorgen gegen 9 Uhr ein Brand in der Küche ausgebrochen.

Neumünster: Feuer in Restaurantküche rasch gelöscht

Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Doch Brandrauch und Ruß sorgten für Sachschaden. Verletzte gab es laut Feuerwehr zum Glück nicht. Die Polizei ermittelt. Unklar ist, ob das Restaurant aufgrund des Brandschadens geschlossen bleiben muss.