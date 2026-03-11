Küchenbrand geht glimpflich aus – dank eines kleinen Lebensretters

Unbemerkt bricht ein Feuer in der Küche einer Wohnung aus. Wenn der Rauchmelder nicht ausgelöst hätte, wäre das Leben einer Familie in akuter Gefahr gewesen.

Ein Rauchmelder hat in der Nacht zum Mittwoch in Büsum „einer kleinen Familie das Leben gerettet“, so die Feuerwehr. In der Küche der Wohnung war aus noch ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen und hatte bereits die gesamte Wohnung verqualmt.

Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Die Mutter schreckte durch den Alarmton aus dem Schlaf und konnte sich und den Rest ihrer Familie rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der eigentliche Brand war nach Eintreffen der Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Sogar die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

Die Feuerwehr weist aus gegebenem Anlass darauf hin, dass Rauchmelder nicht nur Pflicht sind, sondern „im Ernstfall den entscheidenden Unterschied machen – und Leben retten“. (josi)