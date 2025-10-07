Kriminelle brechen Baustellencontainer auf und machen fette Beute

Schwerer Diebstahl in Lübeck: Unbekannte haben auf einer Baustelle sämtliche Baucontainer aufgebrochen – und dabei Beute mit sechsstelligem Wert gemacht.

Unbekannte haben hochwertiges Werkzeug im Wert von mehr als 120.000 Euro von einer Baustelle in Lübeck gestohlen.

24 Container aufgebrochen

Mitarbeiter auf der Baustelle in einem Gewerbegebiet hätten am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr festgestellt, dass sämtliche 24 Baustellencontainer aufgebrochen und das darin gelagerte Werkzeug entwendet worden war, teilte die Polizei mit. Die Container werden von verschiedenen Firmen für die aktuellen Baustellenarbeiten genutzt.

Der Einbruch dürfte nach aktuellen Erkenntnissen zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen erfolgt sein. Es wird wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt. (dpa/mp)