Polizei
Kreuzungs-Crash bei Hamburg: Wer fuhr bei Rot?
Kollision an Kreuzung in Glinde – Polizei ermittelt wer die rote Ampel missachtete.
Bei einem Verkehrsunfall in Glinde (Kreis Stormarn) sind am späten Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Der Unfall passierte an einer Kreuzung - die Polizei ermittelt welcher der Fahrzeugführer bei rot fuhr.
Laut der Rettungsleitstelle wurden sie Einsatzkräfte gegen 23.20 Uhr zur Kreuzung Schlehenweg Ecke Avenue St. Sebastian gerufen worden. Dort waren ein Mercedes und ein Transporter miteinander kolliert.
Trümmer lagen weit verstreut über der Fahrbahn
Wie die Polizei mitteilte, seien dabei zwei Personen verletzt und in eine Klinik transportiert worden. Trümmer lagen weit verstreut über der Straße, beide Fahrzeuge waren schwer beschädigt. Die Beamten ermitteln, wer dort die rote Ampel missachtet und so den Unfall verursacht hat.