Bei dem Unfall in Glinde wurden zwei Personen verletzt. Christoph Leimig

Bei einem Verkehrsunfall in Glinde (Kreis Stormarn) sind am späten Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Der Unfall passierte an einer Kreuzung - die Polizei ermittelt welcher der Fahrzeugführer bei rot fuhr.

Laut der Rettungsleitstelle wurden sie Einsatzkräfte gegen 23.20 Uhr zur Kreuzung Schlehenweg Ecke Avenue St. Sebastian gerufen worden. Dort waren ein Mercedes und ein Transporter miteinander kolliert.

Trümmer lagen weit verstreut über der Fahrbahn

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Wie die Polizei mitteilte, seien dabei zwei Personen verletzt und in eine Klinik transportiert worden. Trümmer lagen weit verstreut über der Straße, beide Fahrzeuge waren schwer beschädigt. Die Beamten ermitteln, wer dort die rote Ampel missachtet und so den Unfall verursacht hat.