Auf einer Kreuzung in Ammersbek stoßen zwei Autos zusammen. Die Bilanz: ein Schwerverletzter und drei Leichtverletzte.

Einsatzkräfte kümmern sich nach dem Zusammenstoß in Ammersbek um die Unfallstelle. Der schwarze VW T-Cross wurde an der Front stark beschädigt. Christoph Leimig

Schwerer Unfall in Ammersbek: Zwei Autos krachen an einer Kreuzung zusammen, vier Menschen werden verletzt – darunter zwei Kinder.

Der Zusammenstoß ereignete sich am Samstag gegen 14 Uhr an der Kreuzung Alte Landstraße/Weg zum Brook in der Gemeinde Ammersbek (Kreis Stormarn), nahe der Stadtgrenze zu Hamburg. Ein schwarzer VW Fox und ein VW T-Cross prallten dort aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Airbags lösten aus, Betriebsstoffe liefen auf die Straße.

Alle Verletzten wurden in Hamburger Kliniken gebracht

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In dem T-Cross saßen eine Frau und zwei Kinder. Nach Angaben der Leitstelle wurden alle drei mit leichten Verletzungen in Hamburger Krankenhäuser gebracht. Feuerwehr und Polizei betreuten die Kinder an der Unfallstelle. Die Feuerwehr schenkte ihnen Teddybären, wie ein Reporter vor Ort schildert.

Der Fahrer des VW Fox erlitt schwere Verletzungen und musste von den Rettungskräften aus seinem Wagen befreit werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf und klemmte die Batterien ab. Beide Autos wurden abgeschleppt. (dpa/mp)