Luxus und hohe Preise gehören zum Image der Insel. Dabei lassen sich einige der schönsten Seiten Sylts ganz kostenlos entdecken. Acht Tipps für Urlauber und Einheimische, die keinen Cent kosten.

Auch ohne großes Urlaubsbudget lässt sich auf Sylt viel erleben. Viele der schönsten Inselmomente kosten keinen Cent. (Symbolbild) picture alliance / Chris Emil Janßen

Wer an Sylt denkt, denkt oft zuerst an hohe Hotelpreise, teure Restaurants und exklusive Boutiquen. Tatsächlich gehört die Nordseeinsel nicht gerade zu den günstigsten Urlaubszielen Deutschlands. Umso überraschender ist, wie viele Erlebnisse Besucher völlig kostenlos genießen können.

Dabei geht es längst nicht nur um Strandspaziergänge und Natur. Auch Kultur, Geschichte, Inselflair und echte Sylter Besonderheiten gibt es zum Nulltarif. Wer die Insel abseits der Kreditkarte entdecken möchte, findet zwischen List und Hörnum zahlreiche Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Urlaubstag.

1. Tipp für Sylt: Spaziergang durch Keitum

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Keitum ist einer dieser Orte, in denen man eigentlich gar kein konkretes Ziel braucht. Die kleinen Straßen führen vorbei an alten Friesenhäusern, gepflegten Gärten und reetgedeckten Dächern. Hinter vielen Hecken verstecken sich Häuser, die Geschichten aus mehreren Jahrhunderten erzählen könnten. Gerade am frühen Morgen oder am Abend, wenn es ruhiger wird, zeigt sich der Ort von seiner schönsten Seite. Einfach treiben lassen und schauen, was sich hinter der nächsten Kurve verbirgt – viel mehr braucht es hier nicht.

2. Das Rote Kliff erleben

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Man muss kein Fotograf sein, um am Roten Kliff stehen zu bleiben. Wenn die Abendsonne auf die Steilküste trifft, leuchtet der Sand tatsächlich in warmen Rot- und Orangetönen. Viele Urlauber kommen extra dafür nach Kampen. Das Schöne daran: Während anderswo Eintrittskarten verkauft werden, liefert die Natur hier jeden Abend kostenlos ihre eigene Vorstellung.

3. Flugzeuge am Flughafen Sylt beobachten

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Der Flughafen Sylt ist vergleichsweise klein, gleichzeitig herrscht dort gerade in den Sommermonaten erstaunlich viel Betrieb. Von Linienmaschinen großer Airlines über Privatjets bis hin zu kleinen Propellerflugzeugen landet hier alles, was auf die Insel möchte. Vor allem Kinder bleiben oft länger stehen als geplant. Aber auch Erwachsene ertappen sich dabei, wie sie noch „das eine Flugzeug“ abwarten wollen.

Besonders im Sommer wird der Sylter Flughafen von vielen Maschinen angeflogen. IMAGO / imagebroker

4. Das Morsum-Kliff entdecken

Während viele Besucher vor allem an die Westküste denken, zeigt sich Sylt am Morsum-Kliff von einer ganz anderen Seite. Die farbigen Erdschichten sind Millionen Jahre alt und wirken fast so, als würden sie gar nicht an die Nordsee gehören. Wer den Rundweg entlanggeht, merkt schnell, wie abwechslungsreich die Insel eigentlich ist.

5. Kostenlose Veranstaltungen und Konzerte auf Sylt

Gerade im Sommer ist auf Sylt fast immer irgendwo etwas los. Ob Hafenfest, Musikveranstaltung, Markt oder kleine Konzerte – viele Angebote können Besucher kostenlos erleben. Wer ohnehin durch Westerland, Hörnum oder List unterwegs ist, stolpert oft ganz automatisch darüber. Ein kurzer Blick in den Veranstaltungskalender der Insel lohnt sich deshalb vor jedem Urlaubstag.

6. Kunst auf Sylt entdecken

Sylt hat überraschend viele Galerien. Besonders in Kampen, Keitum und Westerland laden viele Ausstellungsräume Besucher kostenlos ein. Auch wer sich sonst nicht intensiv mit Kunst beschäftigt, findet hier oft spannende Fotografien, maritime Motive oder moderne Werke. Und falls nichts gefällt, war es zumindest ein interessanter Blick hinter die Schaufenster.

7. Hafenatmosphäre genießen

In List und Hörnum lässt sich wunderbar Zeit verbringen, ohne etwas zu kaufen. Fähren legen ab, Segelboote laufen ein, und Fischkutter kommen zurück in den Hafen. Es gibt immer etwas zu beobachten. Manchmal reicht schon eine Bank mit Blick aufs Wasser, um eine Stunde zu verbringen, ohne auf die Uhr zu schauen.

Am Hörnumer Hafen gibt es immer etwas zu beobachten. (Archivbild) IMAGO / Panthermedia

8. Über die Westerländer Promenade laufen

Manchmal braucht es auf Sylt gar kein Programm. Eine Bank an der Westerländer Promenade reicht oft völlig aus. Dazu kommen Urlauber mit erstaunlich kreativen Outfit-Kombinationen, Hunde, die ihre Besitzer spazieren führen, und immer wieder die kleinen Dramen des Alltags – etwa wenn eine Möwe beschließt, dass ein Fischbrötchen eigentlich ihr Eigentum ist. Vielleicht gehört genau dieses kostenlose Inselkino zu den unterschätztesten Freizeitbeschäftigungen auf Sylt.

Vermutlich wird Sylt nie ein ganz günstiges Urlaubsziel sein. Aber die Insel bietet weit mehr als exklusive Restaurants und teure Boutiquen. Oft sind es gerade die einfachen Dinge – ein Spaziergang durch Keitum, ein Abend am Roten Kliff oder ein Bummel über die Promenade –, die am längsten in Erinnerung bleiben. Und das Beste daran: Sie kosten keinen einzigen Euro. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)