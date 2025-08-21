Kontrollverlust am Steuer: Mann (60) stirbt bei Unfall nahe Hamburg

Tragisches Unglück nahe Hamburg: Ein 60-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der B4 zwischen Bilsen und Quickborn verstorben.

Kurz nach 14 Uhr verlor er die Kontrolle und kam von der Straße ab. Möglicherweise hatte der Mann am Steuer seines Kastenwagens eine Erkrankung, die den Kontrollverlust auslöste.

Da in einem Notruf davon ausgegangen wurde, dass der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, rückten auch die Freiwilligen Feuerwehren Quickborn und Bilsen zur Unfallstelle aus.

Der Rettungsdienst traf etwa zehn Minuten nach Erstalarm an der Einsatzstelle ein und zog den Mann aus dem Auto. Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die B4 wurde für längere Zeit gesperrt.