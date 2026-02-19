Kontrolle auf der A7 – und plötzlich hält der Polizist eine Tür in der Hand

Bei einer Kontrolle auf der A7 ist der Polizei ein ukrainischer Kleinbus ins Netz gegangen, dessen Zustand selbst erfahrene Beamte überraschte.

Das Fahrzeug war am Dienstag gegen 13.30 Uhr in Richtung Süden unterwegs und wurde auf dem Rastplatz Dätgen gestoppt. Schon bei der ersten Überprüfung machte der technische Zustand einen so schlechten Eindruck, dass eine sofortige Begutachtung durch einen Sachverständigen angeordnet wurde.

Polizisten können Tür nur mit Mühe wieder einsetzen

Am Prüfstützpunkt der Dekra Neumünster folgte dann die Überraschung: Als ein Polizeibeamter die seitliche Schiebetür öffnete, hielt er sie plötzlich in der Hand – die Verriegelung war defekt. Nur mit Mühe ließ sich die Tür wieder einsetzen.

Am Ende zählte der Sachverständige 30 erhebliche Mängel, das Fahrzeug galt als verkehrsunsicher. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten die Kennzeichen sicher. Gegen den Halter wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem fertigte die Polizei einen Bericht an den Zoll wegen eines möglichen aufenthaltsrechtlichen Verstoßes einer Mitfahrerin an. (rei)