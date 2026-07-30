Die erfolgreichsten TV-Auswanderer Deutschlands – Konny Reimann und seine Frau Manu – ziehen bald von Hawaii in die Karibik. Ein Gespräch mit dem Mann, der zuvor 20 Jahre lang in Schenefeld in Schleswig-Holstein lebte, über seine Sehnsüchte, Freiheit und Heimat.

Wer Konny Reimann einen guten Morgen wünscht, bekommt ein „Guten Abend“ zurück. Zumindest, wenn man aus Deutschland mit dem prominenten Auswanderer telefoniert. Seit mehr als zehn Jahren lebt Reimann auf Hawaii. Zwölf Stunden Zeitverschiebung sind das. Es ist bei ihm sieben Uhr morgens, als er aus seiner „Konny Island III“ – so nennt er sein Domizil – auf der Insel O’ahu mit unserer Redaktion telefoniert.

Von Schenefeld bei Hamburg ging es 2004 mit Frau Manu und den beiden Kindern erst nach Texas. 2015 zogen die Reimanns nach Hawaii, und bald folgt der nächste Tapetenwechsel. Auf der karibischen Insel Barbados beziehen Konny und Manu ihre dann vierte „Konny Island“. „Wir sind die Menschen, die nie zurückgucken. Wir drehen uns um und gehen nach vorne“, sagt er. Es ist spürbar, dass dieser Satz für Reimann keine Plattitüde ist. Er meint ihn genau so.

Texas, Hawaii und jetzt die Karibik. Keiner dieser Wohnorte war zuvor lange ein Sehnsuchtsort gewesen. Genauso wenig haben die Reimanns an einem dieser Orte groß gezweifelt. Immer lief es so: Sie haben dort Urlaub gemacht, ihnen hat es dort gefallen, und dann sind sie dorthin gezogen. „Warum nicht?“, fragt Reimann. Er sieht nicht die Probleme, die entstehen könnten, sondern einen für ihn paradiesischen Ort zum Leben.

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Konny Reimann: So wurde der Hamburger zum TV-Star

Seit dem Auszug aus Schenefeld im Kreis Pinneberg wird die Familie von Kameras begleitet. Unter anderem in der Doku-Soap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ des Fernsehsenders VOX. Konny Reimanns außergewöhnlicher Auftritt mit Cowboyhut, Schnauzer und dem Hamburger Sound in seiner Stimme hat dem Fernsehpublikum damals sofort gefallen. Seither gibt es eine eigene Sendung mit regelmäßigen Updates. Was „Die Reimanns“ gerade treiben, wo sie sind oder wo sie hinwollen.

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Doch warum verlässt man den Ort, an dem seine Kinder aufwachsen, mit einem Oneway-Ticket, um sich mit der ganzen Familie am anderen Ende der Welt alles von null wieder aufzubauen?

Konny Reimann ist mit seiner Frau Manu ausgewandert. (Archivbild) IMAGO / BREUEL-BILD

„Ich war immer ein Außenseiter“, sagt Reimann. Schon in den 1980er-Jahren fuhr er einen amerikanischen Geländewagen. An den USA faszinierte ihn, seine Wünsche dort unreguliert ausleben zu können. Es gebe keine überflüssigen Gesetze, die seinen Tatendrang bremsen. „Ein eigenes Haus bauen ohne irgendwelche Bauzeichnungen, sondern ganz einfach anfangen“, schwärmt er.

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Hinzu kommt das Klima. Reimann liebt die Wärme. Als selbst das texanische Wetter ihm irgendwann mit Eis und Schnee einen Strich durch die Rechnung machte, zog die Familie kurzerhand weiter nach Hawaii. Und weil auch dort nicht alles perfekt ist – zu viel Felsenküste für sein geliebtes Surfbrett, zu viel Tourismus –, steht nun der nächste Umzug nach Barbados bevor.

Konny Reimann: Warum Hamburg für ihn immer Heimat bleibt

Bekommt man da kein Heimweh? „Ich vermisse wirklich nichts. Ich wüsste nicht, was.“ Konny Reimann kann sich aktuell nicht vorstellen, irgendwann wieder nach Deutschland zu ziehen. Dennoch ist ihm wichtig zu sagen: „Hamburg ist meine Heimat. Hawaii mein Zuhause.“ Mit seiner Frau Manu ist er mehrfach im Jahr in Deutschland. Zum Beispiel für Werbedrehs oder Shootings. Wenn es möglich ist, lässt er es sich nicht nehmen, in Hamburg vorbeizuschauen.

Auf dem Hamburger Kiez kennen ihn viele, sagt er. Der gelernte Maschinenbauer reparierte dort lange Zeit Kühlanlagen in den Bars rund um die Reeperbahn. Er hat noch immer Stammlokale, in denen bei großem Ansturm auf seine Person aufgepasst wird, dass die Fans ihm nicht zu nahe kommen. In der Freizeit zieht es Reimann noch heute an die Elbe, an die Landungsbrücken oder zum Falkensteiner Ufer, wo er früher mit seiner Familie Fahrradtouren machte.

Auch seinem „Lieblingsspot“, dem Hamburger Dom, stattet er gerne einen Besuch ab, mischt sich unters Volk. „Jeder bekommt sein Foto. Wir sind ja auf dem Teppich geblieben“, sagt Reimann. „Außer, wir sitzen beim Frühstück. Dann sage ich, dass die Person warten soll“, schiebt er mit einem Schmunzeln nach.

Auf Barbados in der Karibik entsteht bald das mittlerweile vierte Eigenheim der Reimanns. Die Organisation des Visums ist das Letzte, was den Weiterzug rund um den Globus noch aufhält. Wie viele „Konny Islands“ noch kommen? „Das weiß ich nicht. Ich bin ja noch jung in den Jahren“, sagt der 70-Jährige. Er lacht. Allemal ist ihm zuzutrauen, sich schon bald in das nächste Paradies zu verlieben. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)