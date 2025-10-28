Kollision mit Lkw: Radfahrer im Norden lebensgefährlich verletzt

Ein Radfahrer ist am Montagmorgen im Landkreis Rendsburg-Eckernförde bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde von einem abbiegenden Lkw erfasst.

Zu dem Unfall kam es gegen 6.15 Uhr in Büdelsdorf. Dort wollen laut Angaben der Polizei der Fahrer (23) eines Kleinlasters von der Kaiserstraße nach links in die Elchstraße abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 65-jährigen Radfahrer, der die Elchstraße in Richtung Kaiserstraße befuhr.

Lebensgefahr: Radfahrer mit Notarzt in Klinik

Der 65-Jährige stürzte nach dem Unfall auf die Straße und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit dem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Dazu wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen.