Der zerstörte Audi in Franzdorf

Der Audi hat nur noch Schrottwert Foto: Christoph Leimig

  • Franzdorf

Hinterrad reißt ab, Audi kracht gegen Baum: Schwerer Frontalcrash bei Hamburg

Schwerer Unfall vor den Toren Hamburgs: Auf dem Franzdorfer Weg in Franzdorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind am Dienstagabend zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Eins von ihnen wurde anschließend gegen einen Baum geschleudert.

Die beiden Autos – ein Audi A3 und ein Dacia Duster – mit Ratzeburger Kennzeichen waren hinter Schiphorst in entgegengesetzter Richtung auf der Landstraße unterwegs, als es gegen 21:40 Uhr zur Kollision kam.

Dabei wurde dem Dacia ein Hinterrad abgerissen. Der Audi prallte gegen einen Baum und hat nur noch Schrottwert. Der 47-jährige Fahrer, der nach einem ersten Test offenbar Alkohol im Blut hatte, wurde mit Verletzungen und unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht. Auch der Dacia-Fahrer wurde verletzt.

Die Polizei sperrte die Straße ab und nahm den Unfall auf. Gegen 23:30 Uhr war die Unfallstelle geräumt, die Straße wurde wieder freigegeben. (mp)

