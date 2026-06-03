Koksdealer nach monatelangen Ermittlungen auf frischer Tat ertappt

Monatelange Ermittlungen führen in Flensburg zur Festnahme von zwei Männern. Die Polizei beschlagnahmt zudem bei Durchsuchungen Kokain, Marihuana und Datenträger.

Polizei und Zoll haben in Flensburg wegen des Verdachts auf Handel mit Kokain und Marihuana zwei Männer festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft Flensburg gingen der Aktion monatelange Ermittlungen voraus. Diese richteten sich gegen einen 46-Jährigen und seine Komplizen – darunter ein 39-jähriger Tatverdächtiger. Schließlich griffen die Ermittler zu, stellten die beiden Männer beim Kokainhandel und vollstreckten sieben Durchsuchungsbeschlüsse.

Lesen Sie auch: Messer-Tod im Rewe: Als wäre nichts gewesen

Bei den Durchsuchungen wurden den Angaben nach 500 Gramm Kokain, 26 Kilogramm Marihuana, 20 Konsumeinheiten Kokain und mehrere Datenträger beschlagnahmt. Die Beamten führten die beiden festgenommenen Verdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Haftrichterin am Amtsgericht Flensburg vor. Sie ordnete für beide Untersuchungshaft an. (dpa)