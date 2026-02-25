Knuffige Frühlingsboten: Tierbabys in Zoo im Norden

Die Sonne kommt raus, die Temperaturen in Hamburg steigen – und auch im Tierpark Arche Warder bei Kiel kommt der Frühling langsam an. Die ersten Tierbabys sind da und sorgen für niedliche Momente bei großen und kleinen Besuchern.

Pünktlich zum Frühlingsbeginn zeigt sich der Tierpark Arche Warder bei Kiel von seiner lebendigsten Seite. Mit den ersten warmen Tagen beginnt dort die Geburtensaison: In den Gehegen sind bereits die ersten Ferkel, Kälber und Lämmer unterwegs, weitere Tierbabys kommen nahezu täglich hinzu.

Buntes Zoo-Programm in den Ferien

Die kommende Ferienzeit in Hamburg und Schleswig-Holstein nutzt der Zoo, um Besucher stärker an den Tierpark-Alltag heranzuführen. Bei einer Familienführung am 15. März geht es unter dem Motto „Tierisch gute Fragen – dem rätselhaften Tierreich auf den Zahn gefühlt“ um Verhaltensweisen und Besonderheiten der Tiere. Warum spucken Lamas und Alpakas? Können Tiere im Stehen schlafen? Viele Fragen der kleinen Tier-Liebhaber sollen erklärt werden.

Beim Osterferien-Programm am 31. März können Kinder von sechs bis zwölf Jahren die tägliche Versorgung der Tiere begleiten und lernen, welche Aufgaben im Park anfallen. Die Veranstaltung dauert bis zum Nachmittag und kostet 22 Euro pro Kind. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Das könnte Sie auch interessieren: Rührende Zoo-Story: Dieses Äffchen mit Kuscheltier bewegt die Welt

Und auch alle großen Ferkel- und Lämmchen-Fans kommen auf ihre Kosten: Die Tierbabys sind im März besonders gut zu beobachten – ein ruhiger, schöner Anlass, den Frühling im Tierpark zu erleben.