Markus Söder auf Reisen: Dieses Mal erkundet der bayerische Ministerpräsident die Spezialitäten Helgolands. Das könnte bald nicht nur auf seinem Teller, sondern auch auf Instagram landen.



Wenn der bayrische Ministerpräsident Markus Söder verreist, reisen seine Follower mit. Auf Twitter und Instagram zeigt er stolz, was auf seinem Teller liegt. Döner in Berlin, Bratwürste in München oder Matjes in Hamburg: Markus Söder isst eben gern. Mittlerweile hat er dafür sogar einen eigenen Hashtag #söderisst.



Nun zieht es ihn nach Helgoland. Und da stellt sich sofort die Frage: Was muss Söder hier probieren und welche Sehenswürdigkeiten eignen sich am besten für das nächste Selfie?







