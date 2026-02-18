Knallgeräusche: Frau verbrennt in Seniorenheim – Polizei ermittelt

Nach dem Brand in einer Senioreneinrichtung in Lübeck ist eine 84-jährige Frau gestorben. 14 Bewohner wurden vorübergehend in Sicherheit gebracht.

Bei einem Feuer in einer Senioreneinrichtung im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord ist am Dienstagmorgen eine 84 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stand das Zimmer beim Eintreffen der Feuerwehr vollständig in Flammen. Zuvor waren Knallgeräusche aus dem Raum gedrungen. Die Frau wurde nach den Löscharbeiten gefunden.

Bewohner in Linienbus betreut

14 Bewohner der Einrichtung mussten vorübergehend in Sicherheit gebracht werden, insgesamt 30 Personen wurden vorsichtshalber von den Rettungskräften begutachtet. Weitere Verletzte gab es nicht. Alle konnten in ihre Räume zurückkehren, nachdem das Gebäude gelüftet worden war. Während der Lüftung wurden die Bewohner in einem Linienbus betreut.

Das könnte Sie auch interessieren: Zugfahrende Katze fliegt zu Hause raus: Shila wird zum Fall fürs Tierheim

Die Suche nach der Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Über die Höhe des Sachschadens gab es bislang keine Angaben. (dpa)