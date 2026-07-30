Mitarbeiter eines Krankenhauses in Kiel bemerken ein Feuer in einem Patientenzimmer. Sie reagieren sofort, die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern. Dennoch gibt es Verletzte.

Bei einem Brand im Städtischen Krankenhaus Kiel sind zwei Patienten schwer verletzt worden. Sie seien auf die Intensivstation gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Acht weitere Patienten seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt worden.

Das Feuer sei gegen 15.00 Uhr in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Die Mitarbeiter der Station hätten sofort reagiert, die Personen aus dem Zimmer gerettet und bis zum Eintreffen der Feuerwehr Löschversuche unternommen.

Brand im Kieler Krankenhaus: 25 Menschen wurden untersucht

Anzeige

Die Feuerwehr schickte zwei Löschtrupps mit schwerem Atemschutz in den verrauchten Bereich des Krankenhauses. Sie konnten den Brand in dem Zimmer schnell unter Kontrolle bringen. Alle Patienten aus dem betroffenen Bereich seien auf anderen Stationen untergebracht worden.





Anzeige

Der Rettungsdienst untersuchte insgesamt 25 Menschen, darunter Patienten und Mitarbeiter. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren den Angaben zufolge mit rund 70 Kräften im Einsatz.

Die Brandursache ist noch unklar. „Das müssen die Ermittlungen zeigen“, hieß es von der Leitstelle der Polizei. (dpa)